POZZUOLI/ Morsa dei carabinieri a Licola: altri due taxi abusivi sequestrati – LE FOTO

POZZUOLI – Taxi abusivi nella morsa dei carabinieri a Licola Borgo. Dopo la spallata di quindici giorni fa, prosegue senza sosta l’attività di repressione sul territorio con controlli, denunce e sequestri. Nella mattinata di oggi (venerdì 18 novembre) i militari della stazione di Licola hanno sequestrato due auto nei pressi del terminal della Circumflegrea, da tempo diventato uno dei due capolinea della tratta che va dal quartiere flegreo a Pescopagano. Anche in questa occasione i mezzi sono station wagon e monovolume, utilizzati da ghanesi e nigeriani per il trasporto di passeggeri. Si tratta di una Opel Agila e di una Opel Zafira, già “note” da tempo in zona. Sprovviste di coperture assicurative, revisioni e spesso guidate da immigrati senza patente, le vetture sono state rimosse, sequestrate e trasferite nel deposito giudiziario di Licola di Giugliano.

LA MORSA – Un giro di vite che va avanti da alcuni giorni con diversi veicoli sequestrati sempre nella zona di Licola Borgo. Attività di repressione ormai giornaliera che segue l’operazione di quindici giorni fa quando i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, attraverso la stazione di Licola e il reparto radiomobile e coadiuvati dalla polizia municipale, sequestrarono undici automobili e denunciarono due tassisti abusivi tra via dei Platani, piazza San Massimo e la stazione della Circumflegrea di Licola. In quell’occasione un 37enne di origini nigeriane fu denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano, mentre un 29enne originario del Ghana fu denunciato per guida senza patente, dopo essere stato sorpreso al volante di una vecchia station wagon senza alcun titolo che lo abilitasse alla circolazione.

