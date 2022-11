Festa dell’albero al Parco Monumentale di Baia

BACOLI – Lunedì 21 novembre, alle ore 10, presso il Parco Monumentale di Baia (via Bellavista 37 – Bacoli), appuntamento con la Festa dell’Albero organizzata dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. In uno scenario paesaggistico e storico unico al mondo, gli studenti dell’area flegrea saranno impegnati in laboratori e seminari sulla Macchia Mediterranea. “Ancora una volta rivolgiamo la nostra attenzione verso i ragazzi, cittadini del domani – sottolinea Francesco Maisto, presidente dell’Ente Parco – per confrontarci con loro sull’importanza della tutela del nostro straordinario patrimonio naturale e far crescere in loro, a partire dagli alberi, simbolo stesso della vita, una maggiore consapevolezza ambientale”. L’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei donerà, nei prossimi giorni, un albero ad ogni Comune della Comunità del Parco.