Pozzuoli vetrina della formazione per la circolazione stradale

POZZUOLI – La città di Pozzuoli vetrina della formazione per il ciclo di studi nazionale organizzati da Egaf Edizioni (protagonista dell’informazione professionale su circolazione stradale, motorizzazione e trasporti). Proprio nel capoluogo flegreo si è tenuto venerdì 18 novembre un convegno-studio sulle modifiche al CDS legge 108/2022 dedicato alla Polizia locale. A tenere la lezione il dottor Giandomenico Protospataro, dirigente di Polizia stradale, oggi tra i più esperti conoscitori della materia. Pozzuoli ha aperto le sue porte ad un ciclo di incontri dedicato agli operatori che svolgono quotidianamente servizio di polizia stradale per garantire la sicurezza dei cittadini. A fare gli onori di casa, la comandante della municipale di Pozzuoli, colonnello Silvia Mignone che ha fortemente voluto la tappa flegrea, per sottolineare l’importanza della polizia locale in un’area tanto vasta al confine del capoluogo campano, l’impegno e la costante formazione a servizio della collettività. Durante la giornata si è discusso delle novità sulla circolazione stradale introdotte introdotte dalla legge 5.8.2022 n. 108 di conversione del DL 68/2022 e delle modifiche apportate al Codice della strada. Nei prossimi mesi seguiranno altri importanti momenti di aggiornamento professionale.