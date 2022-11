POZZUOLI/ Giovane operaio di Monterusciello travolto e ucciso in Autostrada dopo un incidente

POZZUOLI – E’ morto in seguito a un incidente stradale, travolto da un’auto in corsa lungo l’autostrada A1 nei pressi di Cassino. Per Raffaele Pollice, 32enne di Pozzuoli residente nel quartiere di Monterusciello, inutili sono stati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 giunti. E’ deceduto sul colpo, investito e ucciso da una vettura in seguito a un incidente nel quale era rimasto coinvolto con la sua auto, andata in fiamme in seguito a un tamponamento. Raffaele dopo il violento impatto era riuscito ad abbandonare l’abitacolo, trovando la morte pochi secondi dopo, quando il destino gli ha voltato le spalle.

LA TRAGEDIA – Strazio e dolore nel quartiere di Monterusciello dove il 32enne viveva con la moglie e i suoi due figli. “Un ragazzo perbene, un grande lavoratore” lo i conoscenti increduli per quanto è accaduto alle 4.30 di questa mattina. Raffaele si trovava a Cassino per lavoro, dove aveva raggiunto il proprio titolare per un sopralluogo. Nella notte, terminati gli impegni, aveva deciso di fare ritorno a casa. Sul tragico incidente indaga la Polizia Stradale. La salma è stata sequestrata per l’autopsia disposta dal pm di turno.