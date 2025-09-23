POZZUOLI/ Monaco lancia il Natale 2025: luminarie e programma eventi in tempi record

POZZUOLI – Dopo anni finalmente Pozzuoli potrebbe avere un calendario degli eventi natalizi nei modi e (soprattutto) nei tempi più consoni a una città che aspira a diventare meta turistica. A dare slancio al Natale 2025 è stato il vicesindaco con delega a turismo e spettacoli Filippo Monaco, che ieri ha portato in Giunta comunale un atto di indirizzo propedeutico alla realizzazione del calendario degli eventi. Un documento con il quale Monaco ha indicato le strade e i luoghi da allestire con luci, video mapping, video proiettori, installazioni aeree e con basamento, anticipando così i tempi. «Lavoriamo per anticipare i tempi e regalare ai puteolani un Natale da trascorre in città nel migliore dei modi, con un’offerta variegata e a misura di tutti. – spiega Monaco – E’ stato un anno duro, il bradisismo ha rallentato molti processi, ma noi puteolani con spirito di sacrificio sinergia stiamo ripartendo più forti di prima».

I LUOGHI – L’obiettivo è quello di colorare e illuminare l’intera città, dal centro storico alle periferie. Trenta i luoghi che saranno addobbati a festa: Rione Terra, Piazza Della Repubblica, Corso Vittorio Emanuele, Corso della Repubblica, Largo Santa Maria delle Grazie, Largo San Paolo, Darsena, Piazza 2 Marzo, Via Matteotti, Via Cristoforo Colombo, Via Boffa, Vicoletti Via Diciarchia, Via Sacchini, Via Roma, Via Rosini (lato negozi) e Piazza del Carmine, Corso Garibaldi, Via Giovanni de Fraia, Via Cosenza, Villa Comunale, Porto Largo Cristoforo Colombo, Via Napoli; Piazza Aldo Moro,Via Miliscola e Piazzetta adiacente la piscina ad Arco Felice; Piazza Severini a Monterusciello, Rione Gescal- Via sotto il Monte, Piazzetta Rione Toiano, Via Pisciarelli (altezza negozi), Via del mare (altezza negozi), Rotonda “Cavani” e infine l’allestimento di un albero al Lago Lucrino.