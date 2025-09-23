POZZUOLI/ Trasporto scolastico (in ritardo): al bando ammessa una sola azienda

POZZUOLI – Una settimana dopo l’apertura delle scuole, Pozzuoli è ancora senza trasporto scolastico. Per garantire il servizio, il comune ha indetto un bando di gara per l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico per i prossimi tre anni per le scuole primarie e secondarie di I° grado del comune di Pozzuoli. Il servizio dovrà effettuarsi mediante “ricorso al noleggio con conducente di quattordici scuolabus e servizi accessori e all’affidamento in comodato d’uso di sette scuolabus comunali cui occorre fornire autisti e servizi accessori”. A questo si aggiunge anche il servizio navetta per l’emergenza bradisismo. L’avviso pubblico è stato indetto dalla “Direzione 6 – Coordinamento Servizi Istituzionali – Politiche Sociali e Culturali”. L’unica azienda ammessa è la “Carnevale Viaggi SAS di Carnevale Giuseppe & C.” con sede in via delle Colmate, a Pozzuoli che, presumibilmente, sarà quella che si aggiudicherà l’appalto.