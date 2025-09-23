Al via a Pozzuoli la quinta edizione di “Arrichiello Fashion Week”

POZZUOLI – Si accendono i riflettori sulla quinta edizione di “Arrichiello Fashion Week 2025”, il primo evento online in tutta la zona Flegrea. Le sfilate, tutte in diretta Instagram, partiranno giovedì 25 settembre con LIUJO alle ore 17:30; venerdì 26 settembre sarà invece la volta di “Vicolo” alle ore 17:30; seguirà “Patrizia Pepe” alle ore 18. Infine sabato 27 settembre final show in sede con sfilate dalle 18 alle 20: andrà in scena Elisabetta Franchi ed una linea luxury presentata in anteprima mondiale questa estate al Rione Terra ed ora finalmente in arrivo in negozio e l’uomo con Armani e Mulish . A seguire party con dj gadget e tanti sponsor che contribuiranno a deliziare tutti con le loro peculiarità.