POZZUOLI/ Antenna 5G al Monterusso, residenti preoccupati «Troppi casi di tumore»

POZZUOLI – C’è un cantiere che sta togliendo il sonno ai residenti di Monterusso, zona collinare dove vivono oltre mille persone. Qui, da qualche giorno, all’interno di un terreno privato sono iniziati i lavori per l’installazione di un’antenna 5G ad opera di una società per conto di Vodafone e Tim. E’ quanto si legge sul cartello affisso al cancello che chiude l’area di cantiere. «All’improvviso abbiamo scoperto che erano iniziati i lavori per l’installazione di questa antenna senza alcun preavviso nonostante la delicatezza dell’intervento – raccontano i residenti – parliamo di un dispositivo che sarà collocato in mezzo alle case in una zona dove ci sono già tanti casi di tumore. Lo abbiamo fatto presente al proprietario de terreno che però ci ha risposto in malo modo».

I VINCOLI – La zona di Monterusso è soggetta a una serie di vincoli paesaggistici e archeologici «Ci chiediamo come sia possibile autorizzare la costruzione di un’antenna quando qui non si può aggiungere manco una pietra – spiegano – Ci auguriamo comunque che facciano qualcosa per fermare questo scempio che mette a repentaglio la nostra salute ma soprattutto quella dei nostri figli e nipoti». L’installazione dell’antenna prevista sulla sommità del Monterusso, dove nei pressi giorni sono previsti sit-in e proteste.