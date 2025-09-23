POZZUOLI/ Il centro dell’impiego al mercato del pesce: se ne discuterà in consiglio comunale

POZZUOLI – Si torna in consiglio comunale a Pozzuoli. Lunedì 29 settembre alle ore 10:30 in prima convocazione e martedì 30 settembre alle ore 10:30 in seconda convocazione, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di Via Tito Livio al Rione Toiano, è convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria. Saranno otto i punti all’ordine del giorno: tra questi ci sono quattro relativi a debiti fuori bilancio, la dichiarazione di assenza dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato 2024 e l’assegnazione temporanea alla Regione Campania di locali comunali da adibire a sede del Centro per l’Impiego al mercato ittico all’ingrosso di via Fasano.