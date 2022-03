POZZUOLI – I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti Antonio De Monte, 24enne di Fuorigrotta. I militari lo avevano notato più volte nell’area della movida flegrea ed hanno controllato la sua abitazione. Rinvenute e sequestrate sei dosi di marijuana e una di cocaina. Stessa sorte per i 1.945 euro in contanti ritenuti proventi del reato, per un bilancino di precisione e per diverso materiale per il confezionamento. L’arrestato è agli arresti domiciliari.