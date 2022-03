POZZUOLI – Nella giornata di oggi, a partire dalle 16, presso Palazzo Migliaresi, la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli, ha organizzato l’evento “Donna è…”. La manifestazione inizierà alle 16 con la proiezione su maxi schermo di scatti fotografici di alcune donne puteolane che si sono contraddistinte per meriti in vari campi (sociali, lavorativi, politici e culturali). Gli ospiti potranno, altresì, visionare la mostra fotografica a cura di Enzo Buono che resterà aperta fino al 31 marzo. Alle ore 17 ci sarà l’evento moda: protagonista Frida Kahlo, figura di donna e di artista. In passerella le allieve dell’Istituto Superiore di moda “Marconi” di Giugliano e della P&P. Alle ore 18 un momento musicale con la compagnia del grande artista Diego Sanchez. L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto “Marzo in rosa” promossa dalla Commissione per le Pari Opportunità, che racchiude una serie di eventi da svolgersi durante tutto il mese di marzo, a cura delle associazioni flegree. Tali eventi vedono protagonista ed esaltano la figura femminile ed hanno come filo conduttore il ripudio della violenza di genere.