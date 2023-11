POZZUOLI/ Mancano i posti auto a Via Napoli: locale manda a prendere i clienti fino a casa

POZZUOLI – Una trovata geniale per sopperire alla mancanza di posti auto in un momento di difficoltà. E’ quella avuta dal titolare di “Larry Pub”, locale di via Napoli che ha messo a disposizione dei propri clienti una navetta che li va a prendere fino a casa e li riaccompagna a fine serata. «Temi di non trovare posto e di dover tornare indietro? Nessun problema, c’è Luca» è lo spot lanciato da Larry Pub che ha voluto mettere nelle condizioni i propri clienti di gustare la cena senza preoccupazioni e pensieri. Dunque, niente più lunghi e continui giri per via Napoli alla ricerca di un posto auto e niente pericoli di multe per divieto di sosta: per arrivare al pub di Corso Umberto I c’è Luca, che ti viene a prendere e ti riaccompagna a casa nel giro di poche ore. Dopo il caffè e l’amaro, ovviamente.