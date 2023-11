Spettacolo luminarie a Pozzuoli: i commercianti accendono le luci anche in Corso della Repubblica e a via Napoli

POZZUOLI – Si sono autotassati ancora dando il via allo spettacolo delle luminarie natalizie in un’altra strada del centro storico di Pozzuoli. Sono i commercianti di Corso della Repubblica e a via Napoli, che con intraprendenza e “visione” hanno dato il via all’iniziativa anticipando i tempi del comune che ha avviato il bando di gara per l’installazione delle luci in tutta la città. Dopo l’iniziativa dei commercianti di via Cosenza, da una settimana illuminata a festa, è toccato stasera a Corso della Repubblica, strada che collega il centro con via Napoli e il Rione Terra. Nei giorni scorsi, analoga iniziativa era stata messa in campo dai titolari dei locali di via Napoli che privatamente avevano noleggiato luci per abbellire strade e marciapiedi. Iniziative che puntano a dare un messaggio di positività da parte di una città colpita dalla crisi sismica che sta allontanando gente, svuotando le piazze e creando un’allarmante crisi nel commercio al dettaglio.

IL SOSTEGNO – Dal canto suo l’amministrazione comunale ha sostenuto le iniziative dei commercianti attraverso una semplificazione della burocrazia mettendoli nelle condizioni di poter installare le luminarie in tempi celeri «Finalmente i commercianti sono al centro della città, portatori di idee e protagonisti. Da parte nostra daremo loro il massimo sostegno ad ogni iniziativa volta a migliorare l’immagine della città e a rilanciare il tessuto economico-sociale di Pozzuoli» fa sapere l’assessore al commercio Titti Zazzaro.