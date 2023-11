«R-esisto»: le detenute del carcere di Pozzuoli in scena sul palco per dire “No” alla violenza di genere – LE FOTO

POZZUOLI – Angela, Ilaria, Lorella, Charity, Cristina, Annabella, Alessia, Amelia, Annamaria, Marianna, Katia, Enza, Giuseppina, Nunzia, Rosa, Vaska. Sedici testimonial d’eccezione, protagoniste di «R-esisto, storie di donne tra paura e coraggio», rappresentazione teatrale andata in scena presso il carcere femminile di Pozzuoli per la giornata internazionale contro la violenza di genere. Le detenute fanno parte del laboratorio teatrale “Teatro Dentro” della scuola CPIA Napoli provincia 1. «Abbiamo voluto fortemente celebrare questo giorno scendendo in piazza, la nostra piazza, l’aula della scuola e poi il palcoscenico di Teatro Dentro, spazio libero per percorrere storie di vita, luogo protetto dell’incontro, rete di accoglienza, ascolto e condivisione di esperienze che una volta narrate diventano patrimonio di tutte, punto di partenza per riorientare sguardi ed opinioni, terreno fertile per educare al pensiero critico e all’interpretazione della realtà.» In scena solo storie vere, le prime scritte dalle detenute, le altre lette e condivise, ma ineluttabilmente vissute, narrate come da pagine di un libro che si sfoglia, e questa volta non è un romanzo, ma autobiografia, dolorosa, sofferta, passaggio obbligato per la rielaborazione di un lutto difficile da medicare.

GLI OSPITI – Alla rappresentazione teatrale hanno partecipato, tra gli altri, il Vescovo di Pozzuoli e Ischia monsignor Carlo Villano, la direttrice del carcere Maria Luisa Palma, il cappellano del carcere don Fernando Carannante, il direttore dell’ufficio scolastico regionale Ettore Acerra, l’assessore alla pubblica istruzione del comune di Pozzuoli Vittorio Festa con la fascia tricolore e l’assessore alle politiche sociali Fabiana Riccobene.

LE FOTO