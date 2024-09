POZZUOLI/ Maltempo, i rifiuti ostruiscono l’Alveo dei Camaldoli: incubo esondazione

POZZUOLI – Preoccupazione nella piana di Licola per il livello dell’acqua nell’Alveo dei Camaldoli che è arrivata a lambire gli argini. Si tratta di una criticità che si ripete a causa della presenza di rifiuti nel letto del canale che sfocia che attraversa una serie di comuni, tra cui Pozzuoli. Dopo le forti piogge di questa sera i residenti stanno monitorando il livello dell’acqua, preoccupati per una eventuale esondazione qualora i rovesci temporaleschi dovessero proseguire nelle prossime ore.

LA CRITICITA’ – La situazione più critica e che desta particolare preoccupazione è nella zona tra via Madonna del Pantano, via Bambù, via Santa Maria Goretti e via dei Platani, già distrutta nel 2014 da una violenta alluvione che provocò danni e distruzione costringendo decine di persone ad evacuare.