Sophia Loren compie 90 anni, Pozzuoli la festeggia

POZZUOLI – Sophia Loren, una delle attrici più amate della storia del cinema internazionale, spegne oggi 90 candeline. Settanta gli anni di carriera. E numerosi i premi ricevuti nel corso della sua vita: due Oscar, 5 Golden Globe, 7 David di Donatello, un premio per la miglior attrice a Cannes e a Venezia oltre a un Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del cinema e un Orso d’Oro alla carriera al festival di Berlino. Nata a Roma il 20 settembre 1934 da Romilda Villani, insegnante di pianoforte, e da Riccardo Mario Claudio Scicolone, imprenditore nel settore immobiliare, si trasferì a Pozzuoli dove trascorse l’infanzia e i primi anni dell’adolescenza. Fu notata giovanissima a un concorso di bellezza da Carlo Ponti, che poi diventerà suo marito. Fu lo stesso Ponti a offrirle il primo contratto e a consigliarle di usare un nome d’arte: Sofia Lazzaro prima e Sophia Loren poi. Negli anni Sophia Loren ha lavorato con i volti più noti del nostro cinema: da De Sica a Totò, da Walter Chiari a Mastroianni. Con Vittorio De Sica ha vinto l’Oscar per La ciociara nel 1961 ed è diventata una star cinematografica con le interpretazioni di Ieri, oggi e domani e Matrimonio all’Italiana. Grande successo anche per Una giornata particolare di Ettore Scola: al suo fianco, per la dodicesima volta, c’era Marcello Mastroianni. Stasera per i suoi novant’anni l’attrice sarà festeggiata con una celebrazione voluta da ministero della Cultura, Cinecittà e Archivio Luce al The Space Cinema Moderno di Roma e di seguito con un brindisi al tramonto con 150 invitati tra amici e colleghi d’eccezione giunti da tutto il mondo. Sophia Loren sarà insignita di un prestigioso e inedito riconoscimento che le sarà consegnato dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni e da Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà.

GLI AUGURI DEL SINDACO – «La straordinaria vita di una donna che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nel mondo del cinema e nel cuore di tutti noi. Un’icona di bellezza, talento e grazia, un esempio di eleganza senza tempo che ha incantato generazioni intere. Hai portato l’Italia nel mondo, facendoci sognare con la tua immensa bravura. Dalla tua Pozzuoli, buon compleanno Sophia!», le parole del sindaco Luigi Manzoni.