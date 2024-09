POZZUOLI/ SOS da via Follieri e piazzale Vittoria «Allagamenti e disagi: riaprire il passaggio a livello per la sicurezza dei residenti»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Volevo segnalare che è il terzo giorno consecutivo che via Follieri e piazzale Vittoria si allagano completamente per colpa della pioggia. Ieri il livello dell’acqua superava il metro. Ci sono auto con danni gravissimi e c’è un problema fortissimo di sicurezza visto che non esiste altra via di accesso alla piazza. La chiusura del passaggio a livello ha bloccato un’importante via di deflusso dell’acqua. Siamo esasperati. Sarebbe il caso di intervenire prima che succeda una tragedia. La stessa cosa è accaduta anche lo scorso 19 agosto e niente è stato fatto dal comune» (Massimo A.)