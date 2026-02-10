POZZUOLI/ Maltempo, allagamenti in più zone della città

POZZUOLI – Numerosi allagamenti si segnalano in queste ore a Pozzuoli. In particolare sono state segnalate criticità in via del Mare, a Licola Mare, Via Reginelle, via Fascione e in via Marconi dove a causa di alcuni tombini saltati si è creato un fiume d’acqua che ha invaso strada e marciapiedi. Critica la situazione anche a via Reginelle dove anche oggi la strada è diventata inaccessibile. Allagamenti sono segnalati anche in via del Mare, dove un fiume d’acqua ha invaso lo stradone che divide in due il quartiere.