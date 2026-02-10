Francesco Dinacci eletto segretario metropolitano del Partito Democratico

QUARTO – Francesco Dinacci è stato eletto nuovo segretario metropolitano del PD. La Commissione per il Congresso di Napoli ha certificato la conclusione dei risultati elettorali delle assemblee di circolo, convocando per venerdì 20 febbraio l’Assemblea Provinciale per la definitiva proclamazione come Segretario Metropolitano e dare avvio al nuovo percorso politico. “Ho scelto nei giorni scorsi di condurre una campagna congressuale di ascolto, di dialogo e di confronto umile, un piccolo viaggio nei territori della nostra complessa area metropolitana, perché la direzione chiara che vogliamo intraprendere è rilanciare il partito dei circoli per costruire una proposta più forte e solida che sfidi dal territorio la destra della rassegnazione e della paura. – ha detto Dinacci – Ringrazio tutti i militanti, le iscritte e gli iscritti, i volontari, che hanno partecipato alle nostre discussioni e votazioni, dimostrando una grande voglia di partecipazione e impegno in un clima unitario e costruttivo. Con le assemblee dei circoli abbiamo costruito anche una mobilitazione diffusa per il referendum contro la riforma della giustizia, per contrastare il disegno della destra di colpire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura e minare principi basilari della Costituzione democratica. L’esito delle consultazioni, con risultati importanti in molte città e quartieri di Napoli, mi carica di grande responsabilità verso la nostra comunità.”