CALCIO/ Il Rione Terra torna alla vittoria: poker allo Stadera

POZZUOLI – Torna a vincere il Rione Terra, dopo il brusco e inatteso stop della scorsa giornata e lo fa mettendo in campo quello che probabilmente è mancato nella precedente gara. I calciatori di mister Imparato, infatti, sono scesi in campo con grande carica agonistica, mettendo al sicuro i 3 punti con un primo tempo giocato davvero da grande squadra nonostante qualche defezione soprattutto a centrocampo, dove Gaveglia e Zito non hanno fatto rimpiangere le assenze di Pastore e capitan Granata. La gara si mette immediatamente sui binari giusti, con un 1-2 nel giro di 3 minuti che mette ko lo Stadera: al 4′ Magnolia serve in profondità Carandente, cross arretrato e Vicario si inserisce con buona scelta di tempo siglando l’1-0. Dopo appena due minuti arriva il raddoppio: azione praticamente in fotocopia, sempre da sinistra, stavolta è Infimo a mettere al centro e Carandente si fa trovare pronto a centro area per la zampata che vale il 2-0. Il Rione Terra continua incessante nel suo gioco non condendo nulla agli avversari, Infimo ha una buona palla sul mancino ma il suo tiro viene deviato in angolo da un difensore. Al 21′ arriva il tris da calcio d’angolo: Carandente pennella un cross sul secondo palo dove si fa trovare pronto Puzone che mette la palla in rete.

LA VITTORIA – Grande prestazione di Carandente, capitano di giornata, che mette a referto 1 gol e due assist in appena 21′ di gioco, mentre per Puzone, al primo gol con il Rione Terra, un’altra prestazione molto convincente. Il 3-0 non placa i flegrei che hanno una buona occasione con Tansella, il cui tiro viene parato dal portiere. Alla mezzora il Rione Terra arrotonda ulteriormente, segnando il poker: l’azione nasce da un recupero di Pinto sul lato destro che si proietta in avanti palla al piede e serve palla ad Infimo che si porta a tu per tu con il portiere avversario e lo trafigge per la rete del 4-0. L’ultimo quarto d’ora del primo tempo non regala ulteriori emozioni, il Rione Terra ha costruito tantissimo nella prima mezzora, mettendo al sicuro il risultato. Nella ripresa i ritmi sono certamente più blandi, il Rione Terra gestisce bene il campo e crea una buona occasione con Vicario il cui tiro termina a lato di poco. Si fa vedere anche lo Stadera che nel giro di 15′ crea 3 occasioni degne di nota: su calcio d’angolo, con un colpo di testa sul secondo palo; con un tiro da fuori reso insidioso dal campo bagnato e con una penetrazione del proprio attaccante. Tutte e tre le occasioni vengono brillantemente sventate da Funaro che ancora una volta si dimostra tra i migliori 2008 della categoria e non cala di un secondo l’attenzione, mantenendo inviolata la sua porta. C’è ancora tempo per un’occasione per il Rione Terra: gran palla verticale di Tansella per Vicario ma il diagonale della mezzala scheggia il palo e finisce sul fondo. Il Rione Terra porta a casa in maniera piuttosto agevole la vittoria, rimanendo in piena zona playoff e guardando con un po’ di ottimismo alle prossime gare che saranno decisive per il raggiungimento degli obiettivi.