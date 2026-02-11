POZZUOLI/ Aurora conquista Londra: prima ai campionati internazionali di danza

POZZUOLI – Aurora De Santis, alunna della classe 3ª B della scuola De Amicis-Diaz di Monterusciello, ha conquistato il primo posto ai Campionati Internazionali di Danza Latina, svoltisi a Londra. Aurora si è distinta tra numerosi giovani talenti provenienti da tutto il mondo, dimostrando non solo un’eccellente preparazione tecnica, ma anche passione, eleganza e grande determinazione. La sua performance ha saputo conquistare la giuria e il pubblico, portando sul podio più alto il frutto di anni di impegno, sacrifici e amore per la danza. “Questo importante traguardo rappresenta motivo di orgoglio non solo per Aurora e la sua famiglia, ma per tutta la nostra comunità scolastica. – fanno sapere dall’istituto – Il suo successo è la prova che con costanza, disciplina e fiducia nei propri sogni è possibile raggiungere obiettivi straordinari, anche a livello internazionale. A nome di tutta la scuola, rivolgiamo ad Aurora le nostre più sentite congratulazioni, con l’augurio che questo sia solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni e nuove emozioni.”