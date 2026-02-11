Lido militare occupa abusivamente spiaggia libera a Bacoli “Dovrà dare al comune centomila euro”

BACOLI – Lido militare occupava irregolarmente la spiaggia libera di Miseno-Miliscola senza pagare la Tari. E’ quanto fa sapere il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che fa riferimento all’utilizzo improprio di almeno tremila metri quadrati di spiaggia, dove veniva condotta un’attività commerciale. “È quello che emerge dall’attività di controllo che stiamo portando avanti sulle aree demaniali. – spiega Della Ragione – Ed in particolare, su quelle che vengono negate alla libera fruizione dei cittadini. È evidente che stiamo parlando di un fatto molto grave. Una cosa inaccettabile se si pensa che il nostro comune sprofondava nel dissesto, fino a qualche anno fa, anche e soprattutto a causa di chi ha evaso o ha eluso le tasse comunali.”

IL DEBITO – La cifra che il lido sarà chiamato a versare ammonta a circa centomila euro. “Abbiamo dato mandato di avviare l’accertamento per riscuotere quanto negato, almeno per i cinque anni passati. – aggiunge il sindaco – Parliamo, tra sorta capitale e sanzioni, di una mancato introito che si avvicina ai 100.000 €. Una cifra molto importante. E che si somma agli 81.000 € di Tari non pagati da un lido militare che, sempre a Bacoli, abbiamo diffidato perché non versa la Tari da 3 anni.”