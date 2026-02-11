Travolti in gondola a Venezia da un battello, stanno bene i turisti di Bacoli «Grazie a tutti»

BACOLI – Stanno bene i due turisti di Bacoli finiti nel Canal Grande di Venezia dopo essere stati travolti da un battello mentre si trovavano a bordo di una gondola. Nell’incidente, che ha coinvolto anche un’altra gondola e una barca, sono finite in acqua quattro persone, c’è anche la coppia flegrea. Si tratta del noto sarto Peppe Schiattarella e la moglie, che ieri hanno voluto ringraziare la macchina dei soccorsi che si è attivata a Venezia e quanti in questi giorni hanno mostrato loro sostegno e vicinanza.

IL MESSAGGIO – «In questi giorni siamo finiti, nostro malgrado, sui giornali e nei telegiornali. Domenica, a Venezia, abbiamo vissuto un momento difficile e spaventoso. Oggi vogliamo dire una cosa sola: grazie.» E’ quanto ha fatto sapere Peppe Schiattarella. «Grazie a chi ci ha scritto, chiamato, cercato. Grazie agli amici, ai clienti, anche a chi non ci conosceva affatto. Un grazie speciale va al gondoliere, che nonostante le sue condizioni continua a preoccuparsi della nostra salute. Un gesto che dice molto più di mille parole. Grazie alle autorità veneziane, alla Polizia, al 118, al personale del Pronto Soccorso per il soccorso immediato, l’attenzione e l’umanità dimostrata. In mezzo a una notizia di cronaca, quello che ci portiamo a casa è l’affetto. Ed è quello che ha fatto la differenza. Stiamo bene e ci stiamo riprendendo, con calma.»