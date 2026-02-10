POZZUOLI/ Rubinetti a secco da via Napoli ad Arco Felice

POZZUOLI – A partire da questa mattina, 10 febbraio 2026, è stata sospesa la fornitura di acqua potabile per le utenze situate nella parte bassa della città, da Via Napoli a Via Raimondo Annecchino, fino alla stazione della Cumana di Arco Felice e nelle vie limitrofe, a causa di un intervento urgente e improcrastinabile per la riparazione della rete idrica. Durante i lavori, è emersa la necessità di ulteriori riparazioni alla condotta, pertanto la sospensione dell’acqua, inizialmente prevista a termine breve, si protrarrà fino alle ore 16, salvo imprevisti.