POZZUOLI/ Maltempo, albero caduto al Rione Toiano – LE FOTO

POZZUOLI – Un grosso albero è caduto poco fa al Rione Toiano, in via Gavia Marciana, in un’aiuola tra i palazzi popolari denominati “Case parcheggio”. Fortunatamente non si registrano danni né a cose né a persone. L’albero è franato sotto le raffiche di vento e pioggia. Numerosi sono i danni e le situazioni di criticità che in queste ore si stanno vivendo nel quartiere e nel resto della città, in particolare a Licola dove si registrano allagamenti in via Delle Colmate e nella Piana di Licola.

LE FOTO (a cura di Leonardo Loffredo)