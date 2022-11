Maltempo, da Pozzuoli per Ischia anche 110 volontari e 10 carabinieri

POZZUOLI – Stanno partendo da Pozzuoli i traghetti speciali alla volta di Ischia. Dopo i mezzi dei vigili del fuoco 110 volontari della protezione civile della Regione Campania in queste ore stanno raggiungendo l’isola. Domani invece sarà la volta di 10 carabinieri, che andranno ad aggiungersi agli 80 già presenti a Ischia. Si tratta di un potenziamento fortemente voluto per aumentare le capacità della macchina dei soccorsi, per controllare il territorio ed evitare episodi di sciacallaggio. Con le 10 unità del Reggimento Campania, domani, arriveranno anche 6 carabinieri forestali: 3 saranno dotati di droni, 2 sono specializzati in materia di dissesto idrogeologico.

I SOCCORSI – Sul traghetto diretto oggi a Casamicciola sono stati imbarcati tre escavatori, due Bobcat e pompe idrovere, torri faro e furgoni per le evacuazioni insieme ai volontari della Protezione Civile che arrivano da Napoli, Casera, Salerno e Avellino. Presenti anche dipendenti della Sma Campania.