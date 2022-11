POZZUOLI/ Albero caduto a Toiano, consigliere attacca «Ma l’assessore all’Ambiente dov’è?»

POZZUOLI – «Ma l’assessore all’ambiente dov’è? Stanno cadendo alberi in seguito al maltempo. Sindaco manda la squadra dell’ufficio giardini a fare un’altra ricognizione sulla tenuta degli alberi, principalmente i pini. Prima che ci scappi qualche morto». E’ quanto afferma il consigliere comunale del movimento ambientalista “Davvero Pozzuoli” Paolo Tozzi in merito all’attività di prevenzione e controllo messa in campo dall’assessore all’Ambiente Alba Lasorella in seguito alla caduta di un albero nel Rione Toiano.