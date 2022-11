POZZUOLI/ Ladri in casa messi in fuga dalle urla della vittima

POZZUOLI – Non si ferma l’ondata di furti nella abitazioni nell’area flegrea. Venerdì sera è toccato a una donna che abita in via Delle Colmate, a Licola di Pozzuoli. La vittima era da sola in casa quando, improvvisamente, si è trovata davanti tre uomini che erano entrati da una finestra. Il fatto è avvenuto intorno alle 19. Alla vista dei ladri la donna ha urlato riuscendo a scappare e a chiudersi in un’altra stanza. Attimi concitati durante i quali i tre, resisi conto di non poter mettere a segno il colpo, si sono dileguati. La zona, negli ultimi tempi, non è nuova a episodi di questo genere, così come gli altri quartieri della città.