POZZUOLI – Hanno mandato in frantumi il vetro di un finestrino di un’auto per rubare un pezzo di pane. L’incredibile furto è avvenuto ieri a Licola Borgo dove i ladri hanno preso di mira un’utilitaria parcheggiata nei pressi del complesso commerciale. Un furto di poco valore rispetto al danno subito dal proprietario della vettura ma che potrebbe avere come movente un forte disagio economico e sociale da parte degli autori.