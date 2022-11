Frana a Ischia, la Diocesi di Pozzuoli: «Dolore e vicinanza alle famiglie coinvolte»

ISCHIA – Il fango che ha devastato una zona di Casamicciola Terme, in seguito all’alluvione di sabato mattina, continua a restituire corpi. Le squadre di soccorritori che lavorano a via Celario hanno individuato ed estratto l’ottava vittima dell’alluvione. Ad esprimere vicinanza alle famiglie coinvolte anche la Diocesi di Pozzuoli. «La Chiesa di Pozzuoli esprime dolore e vicinanza alla Diocesi di Ischia per i tragici accadimenti di queste ore – si legge in una nota – Il Vescovo ausiliare Monsignor Carlo Villano, il Presbiterio e l’intero Popolo di Dio della diocesi puteolana, seguono con apprensione le notizie e gli avvenimenti che arrivano dall’isola, pregando per le vittime e i soccorritori, sperando nel ritrovamento dei dispersi, invocando l’aiuto delle istituzioni locali e nazionali. La presenza del Vescovo Gennaro, pastore di entrambe le Chiese, accanto agli sfollati e ai soccorritori aiuta la nostra chiesa a sentirsi spiritualmente presente in quest’ora di tristezza e di paura accanto alle sorelle e ai fratelli isclani. Nell’assicurare la propria costante preghiera, la Diocesi di Pozzuoli, laddove necessario, mette fin d’ora a disposizione la propria rete di carità e solidarietà».