QUARTO/ Capuozzo: «Rifiuti, in 4 anni 5 milioni in più di spesa»

QUARTO – «In questi quattro anni il costo della raccolta dei rifiuti è lievitato di circa un milione di euro, costo che grava sulle casse già in dissesto dell’Ente. Stiamo facendo notare in questi anni al sindaco questa maggiorazione di spesa versata prima alla GPN ed oggi alla DM. Spesa prevista per un impiego di 52 unità lavorative, mentre invece gli uomini ad oggi impiegati sul territorio di Quarto sono solo una trentina circa. Nonostante le diverse richieste esposte sia al sindaco che all’assessore di riferimento, sui dati relativi agli esborsi mensili per il servizio della raccolta rifiuti, e se le assunzioni avvenute in questi anni sono state concordate con l’Ente o con la parte politica, non ci è mai pervenuta risposta, utilizzando come scudo la privacy». A dirlo in una nota è il consigliere comunale di opposizione, Rosa Capuozzo, che torna all’attacco. «Come opposizione non vogliamo di certo violare e ledere la privacy di qualcuno, ma come cittadini e per i cittadini, vogliamo sapere dove sono finiti tutti questi soldi in più che abbiamo versato in questi quattro anni – incalza l’ex sindaco – Inoltre non vogliamo fare nemmeno la fine di Torre del Greco, dove hanno vissuto una situazione analoga e non è finita poi molto bene. In pratica, a distanza di 4 anni, ci troviamo un’amministrazione che oltre a dichiarare dissesto, danneggiando l’intero tessuto cittadino, ci ha fatto pagare in quattro anni quasi cinque milioni di euro in più per la raccolta dei rifiuti».