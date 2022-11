POZZUOLI/ Forte vento, gazebo di un locale vola in strada su un’auto ferma nel traffico – LE FOTO

POZZUOLI – Un gazebo è volato in strada sotto le forti raffiche di vento. E’ accaduto questa mattina in via Campi Flegrei, ad Arco Felice. La struttura, dalla particolare forma a cupola, si è staccata dal giardino di un lounge bar finendo al centro della carreggiata e su una vettura che transitava in quel momento. Si tratta di una Fiat 500 L, rimasta intrappolata nella struttura mentre si trovava ferma nel traffico. L’automobilista, poco dopo, è riuscito ad uscire dall’abitacolo grazie a una seconda folata di vento che ha scoperchiato la vettura. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che provvisoriamente hanno interdetto il passaggio dei veicoli per consentire la messa in sicurezza della strada e la rimozione del gazebo.