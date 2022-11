Maltempo, allagamenti nella Piana di Licola: paura esondazione per l’Alveo dei Camaldoli – LE FOTO

POZZUOLI – Acqua, fango e detriti in queste ore hanno invaso anche alcune zone di Pozzuoli, in particolare via delle Colmate e la piana di Licola. Le condizioni, in queste due zone, sono peggiorate dalla presenza dei numerosi canali che, complice la scarsa manutenzione e la pulizia, sono straripati convogliando acqua e fango lungo la strada. La situazione più critica e che desta particolare preoccupazione è nella piana di Licola, nella zona tra via Madonna del Pantano, via Bambù, via Santa Maria Goretti e via dei Platani, già distrutta otto anni fa da una violenta alluvione. In queste ore la zona è allagata e a preoccupare i residenti è il livello dell’alveo dei Camaldoli, più volte straripato negli ultimi tempi.