POZZUOLI – Il professor Ambrogio Iacono, docente di scienze del Petronio di Pozzuoli, stamattina al Quirinale ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ambrogio Iacono è il docente di scienze risultato positivo al covid che, durante i mesi del lockdown, è stato ricoverato all’ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno. Il professore nei giorni di degenza, nonostante le sue condizioni di salute, ha continuato a tenere le lezioni a distanza ai suoi alunni fino alla fine del ricovero. Da inizio ottobre è in servizio all’Ipseoa “Petronio” di Pozzuoli.

L’ORGOGLIO – «Apprendiamo con piacere la notizia che il professor Ambrogio Iacono abbia ricevuto l’onorificenza di Cavaliere da parte del Presidente Mattarella. -fa sapere il dirigente scolastico del Petronio, Filippo Monaco – Nei primi mesi del lockdown il professor Iacono è risultato positivo al coronavirus ed è stato costretto al ricovero. Tuttavia ha continuato a garantire il diritto allo studio ai suoi alunni tenendo lezioni a distanza dalla stanza dell’ospedale. A nome di tutta la comunità scolastica del Petronio di Pozzuoli faccio le congratulazioni al docente e mi auguro che il suo esempio possa dare coraggio ai tanti docenti scoraggiati per il momento difficile che sta vivendo la scuola italiana. Il suo è anche un esempio di vita per i tanti giovani perché ci la sua storia ci dice che non bisogna

fermarsi mai anche davanti alle difficoltà».