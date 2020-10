POZZUOLI – Casapulla è pronto a cedere la Puteolana 1902 e lasciare Pozzuoli. Come anticipato dal nostro giornale nei giorni scorsi, il presidente è pronto ad accettare una cifra che si aggira intorno ai 100mila euro. Tra gli acquirenti c’è Rosario Lamberti, produttore televisivo di Avellino ed ex presidente del Matera, affiancato da una cordata di imprenditori. La trattativa, che si avvia al closing, è condotta dall’avvocato Giovanni Palma.

I RISCHI – La svolta è arrivata dopo l’aut aut arrivato dalla famiglia Casapulla, che ha deciso di intervenire per porre fine all’avventura di Emanuele alla guida della società puteolana. L’offerta di Lamberti & C., tramite Palma, è stata quella ritenuta più credibile da parte di Osvaldo Casapulla, fratello del numero uno granata che avrebbe dato un’accelerata alla cessione. Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca, salvo colpi di scena che, con l’eclettico Emanuele, non sono da escludere.