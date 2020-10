MONTE DI PROCIDA – Altre 3 persone sono risultate positive oggi al test Covid-19 a Monte di Procida dove il totale dei contagiati attualmente è salito a 85, tutti in isolamento domiciliare eccetto una persona, che nei giorni scorsi è stata ricoverata in ospedale. Dopo aver circoscritto il focolaio venuto fuori in seguito al matrimonio del 30 settembre, i contagi nel piccolo comune flegreo continuano a crescere.