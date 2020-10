QUARTO – Undici persone contagiate e 25 guarite nelle ultime 24 ore nel comune di Quarto dove i numeri continuano a salire in linea con il trend regionale. Attualmente in città ci sono 86 casi di Covid, di cui uno è ricoverato in ospedale su un totale di 185 dall’inizio della pandemia che, nel comune flegreo, ha portato a 3 decessi.