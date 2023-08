POZZUOLI/ MAC, scoppia la bufera: «Soldi comunali per ripristinare un’area di competenza privata»

POZZUOLI – I terreni del Mac di Monterusciello tornano al centro del dibattito politico. Con la Determina 1648 del 3 agosto, infatti, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire tramite lavori agricoli di manutenzione, in un’area che è oggi in concessione ad un privato che dovrebbe ottemperare alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere che gli sono state concesse. Lo denuncia il movimento Pozzuoli ORA! con una nota: «Questo affidamento di circa centomila euro è un errore clamoroso, che sta passando quasi inosservato: il concessionario dei terreni, infatti, secondo la convenzione votata in Consiglio Comunale, avrebbe dovuto lui stesso provvedere all’attività di manutenzione del verde, ivi inclusa la rimozione della vegetazione infestante. Oggi con questo affidamento, invece, le casse dell’ente si prendono carico di un lavoro che avrebbe dovuto fare il privato».

LA RICHIESTA – I terreni del MAC e le opere realizzate dal Comune sono state affidate ad un privato per 25 anni. « Sono tante le storture, registrate negli anni, legate alla gestione del MAC fin dalla sua ideazione, tra mancanza di trasparenza e obiettivi enunciati e non perseguiti. «Questo – continua la nota – è l’ennesimo esempio di cosa voglia dire concessione al privato per chi amministra il nostro comune: nessun controllo sui doveri del concessionario, soldi pubblici quando bisogna intervenire». Pozzuoli ORA! chiede il ritiro in autotutela dell’atto affinché i “cittadini non debbano pagare con i propri soldi attività che competono al privato”.