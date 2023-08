Il 118 strizza l’occhio all’ambiente: a Bacoli arriva il primo veicolo sanitario elettrico

Già da qualche giorno per le strade di Bacoli i più attenti avranno notato una piccola autovettura elettrica arancione che sfreccia per le strade della città. Si tratta dell’unità “Echo-1” del 118 dell’Asl Napoli 2 Nord. Il primo veicolo sanitario elettrico in Italia guidato da un infermiere ed equipaggiato di sirena, lampeggianti e borsone farmaci. Lo scopo è quello di fornire una “fast response” sanitaria in caso di necessità. L’Unità mobile sarà operativa tutti i giorni dalle 8 alle 20: una sicurezza in più per i bacolesi che durante il periodo estivo possono già contare sulla presenza di 2 ambulanze: una in via Bellavista e una collocata a Monte di Procida. A questa sicurezza si aggiunge “Echo-1” che fa l’occhiolino all’ecosostenibilità.