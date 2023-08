VARCATURO/ Madre e figlio si barricano in bagno per le violenze dell’ex marito

VARCATURO – Insulti e minacce di morte. Pugni e calci contro la porta del bagno di un’abitazione ubicata a Varcaturo. Barricati all’interno, terrorizzati, una donna con uno dei due figli. A tentare di sfondare la porta l’ex marito convivente di 55 anni. La donna è riuscita a chiamare il 112 con la voce rotta dal pianto. L’uomo l’aveva picchiata ancora una volta, la scintilla innescata anche dall’abuso di alcolici. Reduce da ben 5 ictus la vittima era preda delle reazioni inconsulte dell’uomo con cui aveva appena concluso la separazione. A farne la spesa anche i due figli di 14 e 11 anni, uno di questi disabile.

L’ARRESTO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno raggiunto l’abitazione guidati dalle urla strazianti delle vittime e dell’uomo. Lo hanno bloccato mentre prendeva ancora a pugni la porta. Poco prima aveva sfondato quella della camera dell’altro figlio, quello disabile, preso violentemente a schiaffi. Ora è in carcere, in attesa di giudizio. La vittima è stata prima curata e poi accompagnata in caserma. Lì ha descritto e denunciato tutte le terribili vicende che avevano subìto lei e i suoi figli a causa del 55enne.