POZZUOLI/ Installati i nuovi distributori automatici delle buste della raccolta differenziata – LE FOTO

POZZUOLI – Sono in corso di installazione i nuovi distributori automatici per le buste della raccolta differenziata. Le operazioni sono partite nei giorni scorsi, con mezzi e uomini della De Vizia Transfer che stanno posizionando i dispositivi nei punti più strategici della città. In particolare a Monterusciello, Via Campana, zona Solfatara, Rione Toiano e nei siti dove erano presenti i vecchi distributori.

SPAZZAMENTO – Contestualmente, è stato messo in atto anche un servizio di potenziamento dello spazzamento su tutto il territorio comunale. Anche in questo caso mezzi e uomini della De Vizia stanno effettuando le operazioni in ogni angolo della città: dalle periferie di Licola Mare, Licola Borgo, Monterusciello e Toiano fino alla zona alta, il centro storico, lungomare di via Napoli, Arco Felice e Lucrino.