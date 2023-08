POZZUOLI/ Polemiche per un guardrail a Licola: «Tra via Ariete e via Domitiana non si viaggia sicuri»

POZZUOLI – La sicurezza stradale torna al centro del dibattito a Pozzuoli. Nel mirino delle polemiche vi finisce ancora una volta il guardrail tra via Ariete e via Domitiana, a Licola. Questa barriera, a detta di molti automobilisti, non ha le caratteristiche giuste per contenere i veicoli all’interno di una carreggiata in seguito a uno sbandamento o alla collisione con altri mezzi.

L’ATTACCO – A battere i pugni sul tavolo è Antonio Maione, presidente del Movimento Civico Flegreo che condanna l’operato dell’amministrazione comunale: «Prosegue imperterrito il lassismo nei confronti del quartiere di Licola mare. Nonostante le promesse millantate in campagna elettorale dall’attuale sindaco, nel momento del bisogno, gli interventi necessari ed urgenti scarseggiano. Ho iniziato a segnalare alle autorità competenti – ex sindaco, sindaco in carica, i quali avrebbero potuto delegare altresì alla Polizia Municipale e Consorzio di bacino di bonifica – la pericolosità della situazione nell’ormai lontano 2021, mediante comunicazioni formali ed informali, ottenendo soltanto rattoppi, senza mai ottenere una soluzione definitiva. Ebbene allora è ancora una volta evidente lo scarso valore a noi attribuito, poiché senza dubbio qualora tale pericolo si fosse presentato nel centro storico, si sarebbe intervenuti subito. Non possono essere dimenticate le dichiarazioni del sindaco Manzoni in campagna elettorale: “Non mi piace definire Licola una periferia, bensì un quartiere”. Per l’ennesima volta le parole non sono state seguite dai relativi fatti e continuiamo a sentirci sempre più accantonati dalle istituzioni competenti».