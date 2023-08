QUARTO/ La scuola Falcone si rifà il look: arrivano infissi e tende nuove

QUARTO – L’edilizia scolastica resta al centro del programma dell’amministrazione comunale di Quarto. In questi giorni sono in corso alcuni interventi nella scuola Falcone che presto sarà dotata di nuovi infissi e tende. Lo annuncia il sindaco, Antonio Sabino: «Per l’inizio dell’anno scolastico i nostri alunni troveranno un ambiente più confortevole. Farli crescere e studiare in luoghi accoglienti e sicuri è il nostro obiettivo».