POZZUOLI/ Forzano il posto di blocco, folle fuga a Monterusciello: presi due minorenni

POZZUOLI – Forzano un posto di blocco nel quartiere di Monterusciello, ma vengono inseguiti e bloccati dai carabinieri. Due minorenni, uno di Giugliano e l’altro affidato a una comunità nel comune di Scafati, sono stati identificati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono 17enni, il primo già noto alle forze dell’ordine, l’altro incensurato. I carabinieri li incrociano durante un posto di controllo mentre i due ragazzi sono in sella a uno scooter. Il passeggero ha il volto travisato. Nonostante l’alt, i due danno gas alle due ruote e fuggono. Parte l’inseguimento che termina in via Bovio quando il 17enne, alla guida del mezzo, perde il controllo ed entrambi finiscono a terra. Il passeggero viene immediatamente bloccato, l’altro fugge. Prima di riuscire a identificare il fuggitivo i militari trovano in strada una pistola scacciacani senza tappo rosso.

LA PERQUISIZIONE – Dopo poco i militari riescono a individuare il 17enne, che si era dato alla macchia, nella sua abitazione e parte la perquisizione. In casa una scatola di una pistola scacciacani identica a quella recuperata pochi istanti prima.