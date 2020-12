POZZUOLI – Lo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli è pronto. Lunedì è arrivato l’ok dall’architetto Morone, inviato della Lega Nazionale Dilettanti in qualità di fiduciario per gli impianti sportivi. Al sopralluogo hanno partecipato per il comune di Pozzuoli Gennaro Pastore, presidente commissione pubblico e spettacolo; Gennaro De Mare, direttore della Puteolana 1902 e la responsabile degli impianti sportivi comunali Gabriella Ceci. Stilato il report, dalla Lega è atteso nelle prossime ore l’ok al collaudo dello stadio, mero atto formale. Nel frattempo, viste le condizioni metereologiche, la Puteolana 1902 domenica prossima affronterà il Francavilla sul campo in erba sintetica dello stadio Papa di Cardito dove ha giocato 3 giorni fa il recupero (perso 3-1) contro l’Altamura.

I LAVORI – Gli interventi nello stadio comunale Domenico Conte hanno interessato: le panchine, i varchi di accesso all’impianto, gli spogliatoi e le recinzioni interne ed esterne per garantire la sicurezza di pubblico e calciatori.