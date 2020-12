POZZUOLI – Altro acquisto per la Puteolana 1902: in giornata è stato concluso l’acquisto di Edoardo Catinali, 38enne mediano del Gravina, squadra che milita in serie D nello stesso girone dei granata. Catinali è un calciatore di grossa esperienza con un passato in serie B dove ha collezionato oltre 100 presenze con l’Ancona e il Perugia. Un curriculum prestigioso per il neo acquisto granata che vanta anche un campionato di C1 vinto con il Grosseto nella stagione 2006-2007, una Supercoppa di Lega nello stesso anno, una Coppa Italia di serie D conquistata 5 anni fa con il Fondi e la vittoria, l’anno successivo, del campionato di serie D con il Sicula Leonzio.

COLPO TARASCIO – Un mercato ambizioso, quello del neo presidente Adamo Guarino, che potrebbe concludersi con il botto finale: l’acquisto di Antonio Tarascio, forte centrocampista del Giugliano. Nome sul quale sta lavorando da giorni il DS Cavaliere e che sembrerebbe pronto ad approdare a Pozzuoli.