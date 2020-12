QUARTO – Spaccio e detenzione di droga ai fini di spaccio. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato un 41enne di Quarto. I militari dell’Arma lo hanno sorpreso in via Masullo mentre cedeva un involucro a una persona. L’uomo è stato bloccato prima che potesse dileguarsi ed è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 2mila euro circa in contanti. Il denaro è stato ritenuto provento illecito. Anche il “cliente”, che aveva appena acquistato una dose, è stato identificato e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacente. L’arrestato è stato, invece, sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Intanto continua l’impegno delle forze dell’ordine sul territorio per debellare i fenomeni criminali e di devianza sociale. I controlli saranno intensificati nelle zone più a rischio del territorio e particolare attenzione sarà data ai rioni di edilizia popolare dove sono state eseguite numerose operazioni contro lo spaccio e la detenzione di stupefacenti.