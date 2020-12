POZZUOLI – «Con la De Vizia, il nostro gestore della raccolta di rifiuti in città, abbiamo concordato un rinnovato e più efficiente servizio domiciliare che consentirà di migliorare la qualità del materiale differenziato avviato a recupero. Da gennaio partiranno delle importanti novità e vogliamo incominciare a comunicarvele già da adesso: le più importanti sono la raccolta del vetro separato da plastica e metalli e l’uniformità dei giorni di deposito dei materiali su tutto il territorio cittadino con un nuovo calendario. I risultati raggiunti in questi anni, grazie anche alla disponibilità e all’impegno di tutti i cittadini, oltre che gratificarci hanno determinato anche un risparmio sulla tassa dei rifiuti. Ciò ci spinge ad andare avanti per rafforzare e, se necessario, migliorare le nostre buone abitudini ed ottenere così sempre più benefici». A renderlo noto è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che annuncia le novità che ci saranno all’inizio del 2021 nel servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

LE NOVITA’ – A partire dal 18 gennaio avremo un nuovo calendario, valido sull’intero territorio comunale (quindi senza più divisione per zone), di deposito dei diversi materiali, sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali. Queste ultime, nello stesso giorno, inizieranno a separare il vetro dall’altro multimateriale e a depositarlo in giorni diversi (la domenica sera e il mercoledì sera per essere raccolto il giorno dopo), mentre per le utenze domestiche il servizio partirà il 15 marzo (con deposito il lunedì sera). «In questi giorni partirà la campagna d’informazione, ‘La differenziata cresce con noi’, con l’affissione di manifesti e il recapito nelle cassette postali del nuovo calendario di raccolta rifiuti assieme alle informazioni che riguardano tutte le novità – spiega l’assessore all’Ambiente Maria Consiglia Visone -. Per il vetro ci sarà inoltre un nuovo contenitore, che dovrà essere ritirato presso gli uffici della De Vizia, dalle attività commerciali dal 4 al 17 gennaio e dalle utenze domestiche dal 15 febbraio al 13 marzo. In quell’occasione, chi non ha ricevuto il materiale informativo lo riceverà direttamente dagli operatori della De Vizia». Le utenze domestiche potranno ritirare, assieme al contenitore per il vetro, anche la biopattumiera, da collocare all’interno della propria abitazione, per la raccolta della frazione organica. Nel materiale informativo sarà inoltre specificato in dettaglio cosa potrà essere conferito presso i tre centri comunali di raccolta di via Saba a Monterusciello, via Lucilio al Rione Toiano e via Vecchia delle Vigne.