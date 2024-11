POZZUOLI/ Lite per un parcheggio scatena rissa a via Napoli: tre persone finiscono all’ospedale

POZZUOLI – È di tre persone ferite il bilancio di una rissa avvenuta intorno alle 22 di ieri sera in corso Umberto I, a via Napoli. Le violenze sarebbero nate successivamente a una lite per motivi di parcheggio. A darsele di santa ragione due donne, un uomo e alcuni componenti di una famiglia che gestisce un parcheggio nella zona. La rissa è andata in scena davanti a decine di persone sedute ai tavolini dei locali e alle famiglie che passeggiavano lungo il marciapiede, scatenando un fuggi fuggi generale. Per sedare le violenze è stato necessario l’intervento di carabinieri, vigili e polizia.

I FERITI – Tre persone sono rimaste ferite e costrette a ricorrere alle cure dei sanitari presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Indagini sono in corso per risalire all’identità di tutte le persone coinvolte nelle violenze.