CALCIO/ Buon pareggio per la Puteolana che resta in testa alla classifica

CERCOLA – Pareggio per la Puteolana 1902 che esce indenne dal “Piccolo” di Cercola contro il Savoia. Il derby campano termina con il risultato di 1-1, al vantaggio iniziale granata firmato da Palma risponde Negro nella ripresa. Nel primo tempo Puteolana che si fa vedere con Russo, conclusione però non pericolosa. Dall’altra parte grande chance per Maniero che di testa non riesce a superare un grande Leone. Al 15’ tocca a Negro che s’inserisce in area di rigore, lascia partire il tiro, respinto dal giovane portiere granata. Puteolana che si fa viva al 25’, errore di Del Mondo su lancio di Mungo e pallone che carambola sui piedi di Mascari che da due passi fallisce il colpo vincente.

IL PAREGGIO – Superata la mezz’ora arriva però il vantaggio della squadra ospite, calcio d’angolo battuto da Russo, sugli sviluppi conclusione respinta da D’Agostino sulla quale si avventa Palma. 0-1 Puteolana 1902. Flegrei che gestiscono il vantaggio e rischiano poco sino alla conclusione della prima frazione di gioco. In avvio di ripresa Savoia che entra con forza in campo, e trova il gol del pari al 57’. Lancio per Negro, che controlla e con un tiro preciso beffa Leone. Una gara che dopo la rete abbassa il proprio ritmo. Poche occasioni ed un pari conclusivo che serve soprattutto alla Puteolana che resta in testa alla classifica del Girone G di Serie D. Nel prossimo turno gara interna contro l’Anzio.

Savoia: D’Agostino, Orta, Celli, Guifo Bogne, Bitonto, Sellaf (64’ Onda), Lauria, La Monica (76’ Bezzon), Del Mondo (92’ Fiasco), Maniero, Negro (76’ Intinacelli). A disposizione: Santino , Musella, Paudice, Schiavi, Della Vecchia. All. Giacomarro.

Puteolana 1902: Leone, Sbuttoni, Montuori, Astemio (89’ Casile), Cess, Russo (64’ Cangemi), Mungo, Palma, Balzano, Dammacco (46’ Coniglio), Mascari. A disposizione: Polverino, Cherubini, Lo Coco, Diabate , Occhiuto, Bombaci. All. Marra.

Marcatori: 34’ Palma, 57’ Negro.

Ammoniti: La Monica, Mungo, Negro, Sbuttoni, Bitonto, Cangemi